Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun ca este momentul prielnic pentru o moțiune de cenzura. Modul in care s-a gestionat pesta porcina și protestele din 10 august sunt principalele motive pentru un asemenea demers, in opinia fostului președinte.

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun, ca opozitia ar putea avea de castigat in urma conflictului din PSD, intre presedintele Liviu Dragnea si primarul general al capitalei, Gabriela Firea, daca "este desteapta" si depune acum o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun, ca opozitia ar putea avea de castigat in urma conflictului din PSD, intre presedintele Liviu Dragnea si primarul general al capitalei, Gabriela Firea, daca "este desteapta" si depune acum o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.'M*IE…

- "Eu pot sa spun sigur cine va pierde, va pierde tara din conflictul asta, dar poate va castiga opozitia, daca este desteapta ca sa mearga acum cu motiunea de cenzura, pentru ca are toate motivele sa o faca. Are pesta porcina, cu un management defectuos al Guvernului, are mineriada guvernamentala…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan si presedintele USR, Dan Barna, au declarat dupa ce motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a picat la votul plenului reunit, ca este o zi trista și neagra pentru Romania, iar de la aceasta data PSD devine "partid infracțional".

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate si voteaza miercuri, de la ora 14.00, motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernul Dancila. Votul va fi secret, exprimat cu bile. Opoziția are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile, iar cele trei partide au doar 155…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-au intalnit marti dimineata, iar in cadrul intalnirii s-a discutat despre o posibila sustinere a motiunii de cenzura impotriva Guvernului de catre UDMR, au declarat surse din PNL pentru News.ro . Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus…

- Negocieri eșuate PNL-UDMR, pentru susținerea moțiunii de cenzura. Liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat, marți, la Parlament, dupa discuția cu liderul PNL Ludovic Orban, ca ”fara PSD, fara ALDE și fara ruperea coalitiei nu se poate darama Guvernul”. ”Motiunea de cenzura nu are voturile necesare sa…