Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a lansat, vineri seara, un atac devastator la adresa ministrului Carmen dan, dupa ce dosarul privind microfonul pe care aceasta a susținut ca l-a gasit in propria locuința a fost inchis.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a explicat ca prin modificarile preconizate la legile siguranței naționale trebuie limitate atribuțiile președintelui și a dat ca exemplu mandatele lui Traian Basescu, situație care ar fi condus la abuzuri ale DNA și SRI.”Ceea ce este foarte…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat o serie de amenintari incredibile la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Nici sefa DNA, Laura Codruta Kovesi sau Victor Ponta nu au scapat de acuzatiile grave ale actualului senator. Basescu s-a dezlantuit si a vorbit despre dosarul referendumului din 2012.…

- Elena Udrea iese la rampa cu dezvaluiri, dupa bomba lansata astazi, privind obtinerea unui statut de refugiat politic in Costa Rica. Fostul ministru a recunoscut, in cadrul unei interventii la Antena 3, ca de cand a ajuns in Costa Rica a tinut legatura cu fostul presedinte Traian Basescu."De…

- Trei soferi care conduceau sub influenta alcoolului si a substantelor psihoactive au fost prinsi de politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei intr-un interval de numai sase ore, iar pe numele lor au fost intocmite dosare penale si le-au fost suspendate permisele auto, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Celebrul protocol de cooperare intre Parchetul General si SRI a fost atat de secret, ca stia toata lumea de el. Toata lumea e un fel de a spune, dar stiau o gramada de procurori, judecatori, politicieni. Acum, insusi Traian Basescu...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a anuntat marti, inainte de sedinta Consiliului Executiv National, ca partidul va retrage sprijinul politic consilierilor locali din Sectorul 6 Mihaela Popescu si Florin Luchian, pe motiv ca acestia au vizat o preluare "ostila" a organizatiei din sector.Citeste…