Băsescu: O alianţă puternică cu SUA - singura soluţie politică şi militară pentru menţinerea echilibrului nuclear de descurajare Europarlamentarul Traian Basescu declara ca singura solutie politica si militara pentru mentinerea echilibrului nuclear de descurajare este o "alianta puternica" cu SUA, in conditiile in care UE nu dispune de un arsenal nuclear care sa se constituie intr-o "capacitate de descurajare credibila".



"In UE exista un curent relativ puternic cu privire la autonomia strategica a UE din punct de vedere militar. Sunt unul dintre politicienii care critica argumentat aceasta abordare ce vizeaza indepartarea de NATO si implicit de SUA, in conditiile in care UE nu dispune de un…

Sursa articol: agerpres.ro

