Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca moțiunea PNL ii face un cadou nesperat lui Liviu Dragnea, scoțandu-l din „dificultate, oferindu-i in mod nechibzuit o victorie consistenta in Parlament, in loc sa-l lasam sa se zbata in mocirla propriilor esecuri si a framantarilor interne din partid”. Anunțand…

- "Cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila avem o problema. PSD-ul ne poate rade in nas dupa vot, chiar daca Ludovic Orban declara zilnic la toate televiziunile ca este in negocieri adanci dedicate reusitei motiunii. Foarte probabil, noua, opozitiei PNL, USR si PMP, ne vor lipsi cam 50…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, precizeaza ca vor lipsi cam 50-70 de voturi pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata si intreaba oare de ce opozitia a dat PSD sansa unei victorii politice cand se afla in mare dificultate. Basescu spune ca, daca Ludovic Orban il cauta, poate ii dadea un sfat…

- „Ideea nu e doar sa dai jos un Guvern. Din punctul nostru de vedere - și aici nu vorbim de persoana Ludovic Orban, vorbim de ideea de a inlocui Guvernul PSD - ALDE condus de doamna Dancila cu un Guvern PNL condus de Ludovic Orban este greșita, nu e legitimata prin vot, nu poate funcționa și noi nu o…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut declarații, duminica seara, foarte interesante despre principalele motive pentru care partidul pe care-l conduce a depus o moțiune in Parlament impotriva Guvernului Dancila

- Conducerea PNL depune miercuri motiunea de cenzura si vrea ca luni sa aiba loc citirea in plen, iar votul sa fie spre sfarsitul saptamanii viitoare. Cuvantul decisiv va fi cel al conducerii celor doua Camere, Biroul Permanent reunit putand sa schimbe acest calendar. Liderul PNL, Ludovic Orban, a subliniat…

- PNL urmeaza sa depuna miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, scrie Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest…

- "Voi face tot ce este legal, constitutional si omeneste pentru a scapa Romania de napasta care a lovit-o si care se cheama Dragnea. M-am tinut si ma voi tine de cuvant. (...) Batalia noastra cu aceasta coalitie toxica continua si se va da pe toate fronturile, cu siguranta cu o motiune de cenzura…