- "Cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila avem o problema. PSD-ul ne poate rade in nas dupa vot, chiar daca Ludovic Orban declara zilnic la toate televiziunile ca este in negocieri adanci dedicate reusitei motiunii. Foarte probabil, noua, opozitiei PNL, USR si PMP, ne vor lipsi cam 50…

- Basescu spune ca, daca Ludovic Orban il cauta, poate ii dadea un sfat care sa il ajute sa nu para "inconstientul vesel" al politicii romanesti. Traian Basescu mentioneaza ca oricum votul sau va fi pentru caderea Guvernului. "Obiectiv, caderea Guvernului Dancila ! Cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului…

- Noi proteste sunt anuntate pe Facebook sambata seara, in Bucuresti si Brasov, pentru apararea statului de drept, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ca nu demisioneza din functiile detinute in Parlament si in Partidul Social Democrat. ”Oficial, Dragnea, dupa CEx, a declarat razboi romanilor! S-a anuntat…

- Victor Ponta lanseaza un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il compara cu Traian Basescu. „Jignirile lui Dragnea mi-au adus aminte de Traian Basescu - si de faptul ca Liviu Dragnea a fost crescut de Traian Basescu si trimis la PSD ca sa il distruga din interior/ imi pare rau ca…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, amenința ca va depune plangere penala pentru “infracțiunea de furt calificat” daca guvernul se va atinge de banii acumulați la Pilonul II de pensii. Ponta dezvaluie ca persoane care și acum sunt in anturajul lui Liviu Dragnea i-au propus și lui aceasta soluție,…

- Fostul premier Victor Ponta amenința Guvernul Dancila cu o plangere penala in cazul in care ar incerca sa suspende contributiile la pensia administrata privat, planificata pentru a doua parte a acestui an. „Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica…

- Ponta anunța ca va depune și el plangere penala, pentru suma pe care a platit-o in ultimii 12 ani la Pilonul II de pensii. Fostul premier a scris intr-o postare pe Facebook ca, daca Guvernul va lua banii din Pilonul II de pensii, ”acesta nu este o decizie politica și fapta reprezinta infracțiunea de…

- PNL il acuza pe Dragnea ca vrea sa il dea jos pe Isarescu. Senatorul Florin Cițu, președinte al comisiei economice din Senat, a prezentat planul PSD in privința conducerii BNR . Astfel, s-a constituit constituit o “Comisie Naționala de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro, condusa…