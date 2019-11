Atac violent al fostului președinte Traian Basescu la adresa PSD-ului. Basescu a desființat in direct la Digi 24 PSD, pe care il acuza ca "este un partid de lași, care se acund acum dupa eșecul Vioricai Dancila. Traian Basescu a mai adaugat ca "ca așa cum este doamna Dancila este mai onesta și mai inteligenta decat fiecare dintre cei care ii cer acum capul, in PSD". In plus, Basescu a facut previziuni sumbre pentru viitorul PSD: "marea problema a PSD este ca la ei nu mai vin oameni de valoare. Generațiile de oameni valoroși au trecut la PSD, iar inlocuirea lor se face cu mediocritați de tip…