BĂSESCU l-a făcut praf pe IOHANNIS: ”A făcut cea mai mare prostie” Fostul presedinte Traian Basescu afirma, intr-un dialog cu jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu, ca nici Romania, nici Europa nu vor iesi din criza la sfarsitul lunii mai si avertizeaza ca trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau din punct de vedere al relatiei noastre cu natura. Europarlamentarul Traian Basescu spune, in interviul acordat CristoiuTV, ca actuala criza de sanatate arata fragilitatea noastra in fata noului coronavirus, aratand ca natura s-a schimbat, iar aceasta pandemie este rezultatul otravirii mediului de catre oameni. Fostul presedinte afirma ca in viitor, tot ceea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

