Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu l-a ironizat pe liderul PNL, Ludovic Orban, intr-o postare pe Facebook, dupa ce moțiunea de cenzura a picat, miercuri in Parlament, spunand ca lui "Șica Mandolina" i-au lipsit 66 de voturi ca sa demita Guvernul Dancila."Sica Mandolina la “un pas” sa devina…

- "Sica Mandolina la “un pas” sa devina prim-ministru ! Dupa sapte zile in care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul ca are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fractiuni din PSD, minoritati sau cu smenarul politic Victor Ponta, astazi am vazut rezultatul. Ne-au lipsit…

- Ponta anunța eșecul moțiunii de cenzura: In toamna vom pregati o alternativa la acest Guvern, nu am vorbit deloc cu Ludovic Orban, a spus deputatul ProRomania, miercuri, la Parlament. Cu toate acestea, el a precizat ca parlamentarii neafiliati apartinand Pro Romania vor vota in favoarea motiunii de…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate si voteaza miercuri, de la ora 14.00, motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernul Dancila. Votul va fi secret, exprimat cu bile. Opoziția are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile, iar cele trei partide au doar 155…

- „Obiectiv, caderea Guvernului Dancila! Cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila avem o problema. PSD-ul ne poate rade in nas dupa vot, chiar daca Ludovic Orban declara zilnic la toate televiziunile ca este in negocieri adanci dedicate reusitei motiunii. Foarte probabil, noua, opozitiei PNL,…

- "Cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila avem o problema. PSD-ul ne poate rade in nas dupa vot, chiar daca Ludovic Orban declara zilnic la toate televiziunile ca este in negocieri adanci dedicate reusitei motiunii. Foarte probabil, noua, opozitiei PNL, USR si PMP, ne vor lipsi cam 50…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri, legat de acuzatiile lui Ludovic Orban, la adresa Vioricai Dancila si a lui Liviu Dragnea de inalta tradare, ca efectul acestora este un dezastru diplomatic pentru PNL.

- Ponta il critica pe Orban pentru plangerea penala pe care a depus-o, joi, pe numele premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. ” Guvernul Dancila trebuie schimbat doar prin mijloace politice democratice, pentru incompetența”, a spus fostul premier, intr-o postare pe Facebook. Daca…