- "Este o eroare, greșita ințelegere a ideii de autoritatea ministrului Justiției asupra procurorilor. Poate sa aiba autoritate asupra procurorilor, dar nu poate avea asupra președintelui. Președintele Romaniei, incepand de azi, intra sub autoritatea ministrului Justiției, iar teoria ca președintele…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, duminica la Romania Tv ca Laura Codruța Kovesi nu mai beneficiaza de mare credibilitate, cu toate ca revocarea acesteia din funcție ar fi o greșeala, cel puțin luand in cnsiderare contextul extern.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat marti ca, din punct de vedere constitutional, seful statului Klaus Iohannis a procedat "foarte bine" cand l-a chemat la consultari pe premier, el afirmand ca, ''in nepriceperea lor'', social-democratii ''au reusit sa bulverseze si sistemul fiscal din Romania,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a anuntat marti, inainte de sedinta Consiliului Executiv National, ca partidul va retrage sprijinul politic consilierilor locali din Sectorul 6 Mihaela Popescu si Florin Luchian, pe motiv ca acestia au vizat o preluare "ostila" a organizatiei din sector.Citeste…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca daca ar mai detine functia de sef de stat nu ar revoca-o pe Laura-Codruta Kovesi, procurorul-sef al DNA, din cauza "urletului public", dar i-ar cere, pana la finalul mandatului, sa faca ordine in institutie. "Eu daca as fi presedinte nu as revoca-o,…

- Fostul judecator CCR a cazut victima „protocolului” SRI - DNA Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Fostul judecator constituțional Toni Grebla a spus la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader , trebuie acceptata si semnata de Iohannis.…