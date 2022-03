Traian Basescu a fost colaborator al fostei Securitați a decis, definitiv, Curtea Suprema. Cel care ar fi purtat numele de cod Petrov si-ar putea pierde toate privilegiile de fost sef de stat, odata cu acest verdict. Potrivit modificarii facute in 2021 la legea privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al […] The post Basescu incaseaza de la Administrația Prezidențiala mai multi bani decat Iohannis. "Petrov" ar putea pierde aceste venituri first appeared on Ziarul National .