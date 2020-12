Băsescu, încălcând regulile CNA: Am votat PMP Fostul președinte Traian Basescu a spus duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare 2020, ca a votat pentru dreapta, care duce banii în dezvoltare, el încalcând regulile CNA și spunând ca a votat cu PMP, partid fara care dreapta nu va putea face o majoritate parlamentara.

“Am dat un vot pentru dreapta, care nu poate sa faca o majoritate fara PMP. Am votat PMP. Sunt probabil alegerile în care optiunile sunt cel mai clar definite, stânga vrea sa duca banii în consum, dreapta vrea sa duca banii în dezvoltare. Optiunea mea este pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile parlamentare 2020 au luat startul la ora 7:00. Sunt așteptați sa voteze peste 18 milioane de romani și sa aleaga aleaga parlamentarii care ne vor face legile in urmatorii paru ani. Pana la ora 21:00 se spera ca alegatorii se vor mobiliza și se vor prezenta in numar cat mai mare sa puna ștampila…

- "Am dat un vot pentru dreapta care nu poate sa faca o majoritate fara PMP, am votat PMP. Sunt probabil alegerile in care optiunile sunt cel mai clar definite, stanga vrea sa duca banii in consum, dreapta vrea sa duca banii in dezvoltare. Optiunea mea este pentru dezvoltarea tarii si nu pentru consum.…

- Declarațiile lui Basescu au fost intrerupte la tv. Pentru ca nu s-a abținut sau nu și-a dat seama ce vorbește, fostul președinte Traian Basescu a fost „taiat“ de moderatorii tv. Aceștia au explicat ca au fost nevoiți sa apeleze la aceasta metoda pentru ca fostul ocupant al Cotrocenilor a dezvaluit cu…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica, la ieșirea de la urne, ca nu se va putea face o majoritate parlamentara fara PMP. „Am dat un vot pentru dreapta care nu poate sa faca o majoritate fara PMP. Am votat PMP. Sunt probabil alegerile in care optiunile sunt cel mai clar definite,…

- Traian Basescu, eminența cenușie a Partidului Mișcarea Populara, a votat la secția din București unde este arondat. La ieșirea din secția de vot a declarat ca a votat pentru dreapta, pentru ca viitorul Parlament sa poate face o majoritate cu partidele de dreapta. Dreapta va duce banii catre dezvoltare,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, la Arad, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen…

- "Am votat astazi cu foarte multa incredere ca va fi bine si ca se poate sa avem un nou Bucuresti. (...) Astazi este o zi in care toti cetatenii trebuie sa isi exercite dreptul la vot si cu totii trebuie sa intelegem ca se poate sa schimbam fata Bucurestiului. Astazi este o zi despre noi, cetatenii…

- Traian Basescu a votat, duminica, la alegerile locale și i-a indemnat pe bucureșteni sa dea un vot util pentru ei, nu pentru partide.„Am votat, cred ca bucureștenii vor reuși sa dea vot util pentru ei. Deocamdata televiziunile i-au sfatuit sa dea vot util pentru partide. Eu ii sfatuiesc sa…