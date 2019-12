Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu declara ca nu intelege rostul in Guvern al Ralucai Turcan, precizand ca “ea tine bazul”, ca nu stie cu ce se ocupa, neavand minister, mentionand ca un ministru fara portofoliu nu are niciun fel de putere. Basescu spune ca in Guvernul PNL sunt mai multi…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Marcel Vela, spune ca sindicatele din cadrul MAI au crezut de multe ori ca sunt ministri sau sefi, precizand ca prioritatea acestora trebuie sa fie legata de viata politistului, iar in ceea ce priveste organizarile de forte si unde sunt amplasate sa lase manageri…

- Sorina Matei a anunțat, pe pagina sa de socializare, ca Marinela Mititelu, de la Realitatea Plus, este acum noua consiliera a vicepremierului Raluca Turcan. "Noua consiliera a vicepremierei Turcan. Marinela Mititelu, de la Realitatea tv. Pe model Rareș Ruj Roz. A aterizat din platou tv - Realitatea…

- Potrivit programului oficial transmis de catre Biroul de presa al Guvernului, premierul Ludovic Orban si vicepremierul Raluca Turcan participa, joi, la ceremoniile de preluare a portofoliilor de catre noii ministri. De la ora 8.00, are loc ceremonia de la Ministerul Sanatatii, acolo unde va fi instalat…

- Raluca Turcan are de ales: fie preia Ministerul Dezvoltarii, fie va fi numita vicepremier fara portofoliu, cu speranta ca ar putea deveni presedintele Camerei Deputatilor. In aceasta noapte se vor stabili titularii de la Sanatate, Mediu si Fonduri Europene, in rest portofoliile sunt batute in cuie.…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, ar putea fi vicepremier sau ministru al Dezvoltarii in Guvernul Orban, sustin surse politice pentru Adevarul. Pentu Dezvoltare, portofoliul cu ce mai multi bani pe mana, mai sunt in carti Robert Sighiartau si Laurentiu Leoreanu. Sanatatea va reveni unui manager…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, vehiculat pentru Ministerul de Interne sau pentru Ministerul Apararii, nu va prinde loc in Guvernul Orban, sustin surse politice pentru Adevarul. Raluca Turcan ar prefera sefia Camerei Deputatilor in detrimentul Ministerului Educatiei. Adevarul va prezinta in exclusivitate…

- Oamenii de știința sustin ca explozia a fost asa de mare incat impactul a fost simțit la 200.000 de ani lumina. Flacara cataclismica de forma conica a calatorit spre ambii poli ai galaxiei. Citeste si Astronomii au realizat harta galaxiei: Discul Caii Lactee este deformat si rasucit Autorul…