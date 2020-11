Băsescu IMPLORĂ autoritățile! E nevoie de MĂSURI DURE Fostul presedinte Traian Basescu cere autoritatilor sa renunte la propaganda prin care "incearca sa ascunda situatia grava" din spitale si sa ia un set de "masuri dure" pentru a opri un "dezastru sanitar si poate unul electoral". "Cei responsabili de soarta romanilor trebuie sa renunte la propaganda sub care incearca sa ascunda situatia grava din spitale si de la ATI. Procentajul de morti este mult prea mare. Adevarul din spatele declaratiilor mincinoase precum ca au lucrurile sub control nu va putea fi ascuns mult timp. Exista obligatia sa fie luate masuri care nu mai pot fi evitate daca vrem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu recomanda 7 masuri pe care executivul sa le ia, dupa ce Romania a ajuns sa raporteze aproape 9.000 de cazuri pe zi și 140 de decese. "Doar așa se mai poate evita un dezastru sanitar si poate si unul electoral", precizeaza fostul președinte. ”Apel la rațiune! Orban, cu…

- Guvernul ungar a prelungit astazi pentru inca o luna inchiderea frontierelor pentru cetatenii straini, in incercarea de a frana pandemia de coronavirus, in conditiile in care numarul zilnic al contagierilor a inregistrat un nou record, cu 3.286 de cazuri si 65 de morti in ultimele 24 de ore, relateaza…

- Europarlamentarul roman Eugen Tomac condamna atacul terorist de la Nisa și spune ca orice suspect cu simpatii fundamentaliste trebuie indepartat de pe teritoriul UE.„Atacul terorist de la Nisa obliga Uniunea Europeana sa-și revizuiasca urgent abordarea in ceea ce privește acest nou tip diabolic…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, l-a pus la punct intr-un mod grosolan pe un internaut care cataloga drept mincinoase informatiile privind pandemia de COVID-19. Traian Basescu a starnit numeroase reactii pe pagina de Facebook, dupa ce a propus mai multe masuri pentru combaterea pandemiei. Postarea…

- Intr-o postare pe o rețea de socializare, intitulata ”Un pod prea indepartat”, fostul președinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban. El susține ca daca ”cei doi iresponsabili” tin sa desfasoare alegerile parlamentare pe 6 decembrie,…

- Fostul președinte Traian Basescu lanseaza un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban, spunând ca sacrifica un popor, "în goana dupa popularitate si voturi, fara scrupule, fara urma de mila pentru niste amarâti care vor fi victime sigure".…

- Facebook, serviciul de social media cel mai utilizat din lume, a avertizat ca și-ar putea inchide operațiunile din Europa daca autoritațile din Irlanda vor pune in aplicare interdicția de a transfera in SUA a datelor colectate in Uniunea Europeana. Curtea Europeana de Justiție a UE a decis, in iulie…

- Realizatorul Emisiunii ”In gura presei”, Mircea Badea, revine cu precizari dupa ce ministrul Violeta Alexandru a susținut ca acesta i-a facut public numarul de telefon la instigarea PSD. Acesta susține cu o captura de pa pagina de Facebook a ministrului ca telefonul era deja public și ca nu a facut…