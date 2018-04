Traian Basescu reacționeaza in scandalul momentului: mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Declarațiile premierului Viorica Dancila și ale șefului PSD, Liviu Dragnea, conform carora exista un memorandum in acest sens, sunt calificare de fostul președinte Taian Basescu total neinspirate, acuzand chiar incalcarea dreptului...