Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat cu victime in randul populației civile, in termenii cei mai categorici. Romania susține și este solidara cu acțiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie și Franța in Siria, ca urmare a atacului chimic și reitereaza…

- Fostul președinte Traian Basescu a spus sambata, intr-o intervenție telefonica la Romania Tv, ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei a fost o „operațiune de...

- Fostul președinte Traian Basescu a spus sambata, intr-o intervenție telefonica la Romania Tv, ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei a fost o „operațiune de rutina”. „In opinia mea, a fost o operațiune de rutina și de testare a noilor capacitați tehnice in Siria.…

- "Un atac justificat noaptea trecuta. Multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea si puterea lor Armatelor lor. Nici nu se putea un rezultat mai bun. Misiune indeplinita!", a scris Donald Trump pe Twitter la cateva ore de la atacurile aliatilor occidentali in Siria. O alianta…

- Guvernul Romaniei anunta ca este de acord cu decizia Occidentului de a bobarda Siria. Intr-un comunicat de presa remis pe facebook, Executivul sustine in totalitatea miscarea americanilor, britanicilor si a francezilor. "Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018,…

- Dezvaluiri incendiare ale fostului presedinte, Traian Basescu. Actualul senator a vorbit despre intalnirea cu un fost sef FBI, avuta pe vremea cand era sef al statului. Totul s-a intamplat in anul 2006. Basescu s-a vazut cu directorul de atunci al FBI, Robert Mueller. Atunci, Romania a cerut asistența…

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc, anunța mediafax.ro

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.