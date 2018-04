Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, vineri seara, in cadrul unei intervenții telefonice pentru B1tv despre intalnirea pe care a avut-o in anul 2006 cu directorul de atunci al FBI, Robert Mueller, in cadrul careia s-a cerut asistența din partea SUA pentru legislația penala din Romania....

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate in zona de responsabilitate, 16.530 pachete cu țigari, in valoare totala de 193.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Pentru oprirea contrabandiștilor…

- „Pot sa va spun in mod cert ca nu am stiut de acest protocol secret niciodata pana astazi. Aici sunt martori sefii de institutie. Un protocol de asemenea importanta nu avea niciun motiv sa fie un protocol secret. Trebuiau sa isi asume ca este un mod de lucru si sa il faca public si sa fie pus in…

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia. Conform sursei citate, in afara fostul presedinte al…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a revenit in forta la Romania TV. Dupa o absenta indelungata, actualul senator a facut un anunt de senzatie in privinta Unirii Romaniei cu Basarabia. Dupa ce Prahova s-a raliat dorintei de Unire, Basescu spune ca alte 100 de localitati din Basarabia au luat aceasta…

- Politistii de frontiera au depistat in vama Moravita doi cetateni din Iran care intentionau sa intre in Romania folosind pașapoarte false de Luxemburg. “In data de 11.02.2018, ora 17.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravița județul Timiș, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera,…

- O serie de reguli stabilite la nivel european vin sa previna suprapunerea dreptului la beneficiile de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei, și trateaza prevenirea situatiilor in care parintii primesc drepturi in aceeasi perioada de timp, din partea mai multor state membre,…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…