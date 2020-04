Stiri pe aceeasi tema

- "In Romania s-a testat foarte putin si specialistii nu pot face o structura a bolii pe populatie. Decesele au fost acasa, nu au stiut ca sunt bolnavi si s-au sufocat in pat. Asimptomaticii merg ca naluci printre noi. Riscul de a transmite boala este uriasi. Fondul problemei este testarea insuficienta.…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, intr-un dialog cu jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu, ca nici Romania, nici Europa nu vor iesi din criza la sfarsitul lunii mai si avertizeaza ca trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau din punct de vedere al relatiei noastre cu natura. Europarlamentarul…

- Ludovic Orban a declarat ca este falsa teoria ca țara noastra nu poate testa masiv pentru depistarea cazurilor COVID- 19, scrie digi24.ro. Premierul a anunțat ca va crește capacitatea de testare atat cat va fi nevoie și se va ajunge pana la 6.000 de teste pe zi. ,,Nu-mi place sa vorbesc, am propria…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 12.624 de teste pentru coronavirus, din care 461 in unitati medicale private. In Romania, 762 de persoane au fost confirmate, pana in prezent, cu noul coronavirus, iar opt au decedat. De la ultima…

- Liderii Partidului Social Democrat susțin ca motivul pentru care Romania nu are teste și echipamente pentru combaterea epidemiei, este ca Iohannis și PNL au minimalizat cu buna știința criza. Nu cumperi milioane de maști, teste sau combinezoane pentru a combate „simptome ușoare ca in orice raceala”,…

- "Criza Covid-19 ia amploare. Inca mai putem face cate ceva. De mai bine de o luna, trebuia declarata starea de urgenta in conformitate cu Articolul 93, alineatul 1 din Constitutie si OUG nr.1/1999. Asta inseamna ca Presedintele isi asuma introducerea unui regim de forta, dar care are ca principal obiectiv…

- "Aceasta epidemie provocata de coronavirus ne pune la incercare umanitatea, rigoarea, responsabilitatea și modul in care ințelegem sa ne manifestam iubirea fața de cei apropiați. Modul in care nepasarea sau superficialitatea noastra poate ucide in adevaratul sens al cuvantului. Daca ii iubim…