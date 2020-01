Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru „comunicatii” (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat , publicate…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru ”comunicatii' (servicii postale si servicii si echipamente de telefonie si telefax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor,…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru "comunicatii" (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat,…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru comunicatii' (servicii postale si servicii si echipamente de telefonie si telefax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la summitul PPE care a avut loc la Zagreb. În cadrul întâlnirii sefilor de stat si guvern din PPE, a fost ales si noul presedinte al formatiunii europene. Donald Tusk a devenit primul est-european care conduce un partid european.…

- Romania s-a aflat printre statele Uniunii Europene cu un avans semnificativ al economiei in trimestrul trei din 2019 comparativ cu precedentele trei luni, arata estimarea preliminara publicata joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Nu sunt disponibile datele pentru Estonia,…

- Cele mai mari cresteri lunare ale productiei industriale au fost inregistrate in Irlanda (8,8%), Ungaria (3,1%), Danemarca, Croatia si Lituania (toate cu 2,5%) si Romania (1,9%), iar cele mai semnificative scaderi au fost in Malta (minus 3,7%), Portugalia (minus 2,3%) si Estonia (minus 1,5%), scrie…