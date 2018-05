Stiri pe aceeasi tema

- "Asa cum am spus luni amenintarile au fost de tip mafiot si s-a dovedit ca ce am spus a fost adevarat. Asa fac mafiotii. Daca nu faci ce ti se spune actioneaza impotriva ta. L-a pus pe unealta jalnica, Orban. Am discutat cu Dancila si mi-a spus ca presedintele Iohannis i-a spus sa colaboreze doar…

- Liviu Dragnea a acuzat, joi, ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a incalcat Constituția și ca plangerea lui Ludovic Orban este o tentativa de lovitura de stat, pentru preluarea puterii in mod nelegitim. Liderul PSD a anunțat totodata ca discuta cu juriștii pentru a vedea in ce masura poate fi…

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca plangerea penala impotriva premierului Dancila este "o tentativa de lovitura de stat" si o actiune "violenta, nedemocratica a lui Iohannis si a celor care il sustin.

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca plangerea penala impotriva premierului Dancila este "o tentativa de lovitura de stat" si a actiune "violenta, nedemocratica a lui Iohannis si a celor care il sustin. -continua-

- Rovana Plumb a criticat, joi, decizia lui Ludovic Orban de a depune plangere penala impotriva premierului Dancila, ministrul Fondurilor Europene precizand ca PNL devine "oficial o unealta a unor interese oculte".

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, la debutul sedintei CGMB, referitor la plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca acesta pare un demers individual al presedintelui PNL, transmitand "cine ridica sabia, de sabie va pieri".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plangere penala la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, acuzand-o, printre altele, de inalta tradare si uzurparea functiei publice, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Plangerea penala il vizeaza…

- Gabriela Firea a reacționat joi dupa ce președintele PNL, Ludovic Orban, a facut o plangere penala pe numele premierului Ludovic Orban, dar și a liderului PSD, Liviu Dragnea, la Parchetul General. "Poate nu intamplator, astazi avem cu toții parte de o sincronizare și de o așa-zisa coincidența,…