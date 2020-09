Presedintele PMP, Eugen Tomac, ar urma sa aiba o intalnire cu liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, pentru a discuta despre posibilele aliante, avand in vedere atat rezultatele de la recentele alegeri locale, cat si viitoarele alegeri parlamentare.



"Pentru noi obiectivul major nu este negocierea. In mod categoric ii vom intreba pe liberali - din cate stiu, Eugen Tomac a si fixat o intalnire pentru maine - cum vad ei o eventuala politica de aliante. Daca va fi o varianta acceptabila, bine, daca nu, PMP isi va valorifica procentele pe care le-a obtinut, in orice conditii. I-am…