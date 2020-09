Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu i-a criticat puternic pe principalii sai contracandidați la postul de primar general, Gabriela Firea și Nicușor Dan, numindu-i „lași” pentru ca nu accepta participarea la dezbateri politice. Despre actualul edil, candidatul PMP a afirmat ca e „un eșec total”, ca nu a finalizat niciun…

- Fostul președinte Traian Basescu, in prezent candidat pentru Primaria Capitalei, a spus ca un nou episod „Draga Stolo”, de aceasta data cu retragerea sa din cursa, pentru a-i face loc lui Nicușor Dan, este...

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, exclude posibilitatea de a se retrage din cursa pentru a facilita victoria lui Nicusor Dan in fata Gabrielei Firea. In acest moment, Nicusor Dan si Gabriela Firea sunt umar la umar, in timp ce Traian Basescu este cotat la 10%.

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca nu se va retrage din cursa."Nu sunt geambaș de voturi. Acum lupt pentru voturi pentru ca, politic, alianța USR-PNL ne-au scos din alianța cu o saptamana inainte de depunerea listelor.…

- Traian Basescu, candidatul PMP la alegerile pentru Primaria Capitalei, vine cu un nou scenariu pentru formarea alianței USR-PLUS-PNL. Basescu susține ca PMP nu a fost primit in alianța USR-PLUS-PNL de la București și dintr-un calcul facut de Dan Barna și de o aripa din USR, tocmai pentru a se razbuna…

- "O sa-l bat de o sa-l snopesc pe el in mod special. (...) Nu are nicio sansa in fata mea. L-am batut de fiecare data", a precizat Traian Basescu, la Digi24, facand referire la confruntarea cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la alegerile pentru Primaria Capitalei. Fostul presedinte al…

- "Daca PMP negocieaza cu PNL, nu ma voi opune. Orice negociere este un lucru bun atata timp cat oamenii politici discuta intre ei, nu discuta degeaba. Categoric da, m-a deranjat modul in care PMP-ul a fost exclus", a declarat Traian Basescu la Digi24. Fostul presedinte a amintit ca are un proces…

- Daca PNL, USR-PLUS și PMP nu vor avea candidați unici la primariile de sector, actualii primari ai PSD vor avea prima șansa la alegerile locale, susține candidatul dreptei pentru Capitala, Nicușor Dan. El spune, totodata, ca nu și l-ar dori drept contracandidat pe Traian Basescu, fostul președinte intenționând…