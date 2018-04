Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, luni, la Romania TV, ca PMP va vota orice motiune de cenzura impotriva premierului Vorica Dancila, pentru ca nu este de acord ca Romania sa aiba „un guvern condus de o marioneta“.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, PMP va vota orice motiune de cenzura pentru ca nu este de acord ca Romania sa aiba „un guvern condus de o marioneta”, afirmand insa ca anticipeaza un esec al motiunii de cenzura.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat in seara in care s-a intors din Israel ca in Romania a funcționat o „lege nescrisa” respectata inclusiv de fostul președinte Traian Basescu și pe care președintele Klaus Iohannis a incalcat-o in contextul discuțiilor contradictorii privind mutarea ambasadei…

- Adrian Nastase intervine in scandalul generat de refuzul premierului Viorica Dancila de a participa la consultarile cerute de presedintele Klaus Iohannis. Fostul premier PSD reia o explicatie din 2014, destinata pe vremea respectiva lui Basescu."In urma cu patru ani, intr-o alta situatie,…

- Candidatul Partidului Unitații Naționale la funcția de primar al municipiului Balți, Sergiu Burlacu, s-a lansat oficial miercuri, 18 aprilie, în campania electorala. În cadrul evenimentului de lansare, care a avut loc în Scuarul Teatrului Național „Vasile Alecsandri”…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat marti ca, din punct de vedere constitutional, seful statului Klaus Iohannis a procedat "foarte bine" cand l-a chemat la consultari pe premier, el afirmand ca, ''in nepriceperea lor'', social-democratii ''au reusit sa bulverseze si sistemul fiscal din Romania,…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, se declara public pentru desecretizarea protocoalelor de colaborare dintre serviciile secrete din Romania și diverse instituții. Poziția primarului Timișoarei vine dupa ce liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat public, astazi, ca este impotriva acestui…

- Traian Basescu i-a transmis lui Klaus Iohannis ca ar fi procedat altfel in 'razboiul' iscat intre PSD și DNA. "Solicitam sa particip la ședința CSM și ceream Inspecției Judiciare sa declanșeze imediat o ancheta", a spus fostul președinte la Romania TV."Intervenția mea nu are rolul de a arata…