- "Un om care simte ca e haituit are dreptul sa se apere prin toate mijloacele, un om care simte si, mai ales, care stie ca nu are parte de o judecata corecta, are dreptul sa se apere prin toate mijloacele", a afirmat, vineri seara, Traian Basescu, intr-o interventie telefonica la postul B1Tv. Intrebat…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat vineri, pentru 9 mai, dezbaterile finale in dosarul ‘Gala Bute’, in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Initial, Instanta suprema stabilise ca vineri sa…

- UPDATE Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, cererea Elenei Udrea de a fi audiata prin videoconferința din Costa Rica, dar și solicitarea acesteia de a fi judecata ca refugiat politic. Instanța a reținut ca fostul ministru nu are acest statut. Avocatul Elenei Udrea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins vineri cererea depusa de Elena Udrea de a fi audiata la distanta in dosarul "Gala Bute", prin videoconferinta sau comisie rogatorie, deoarece nu rezulta din inscrisurile depuse de avocatii sai ca a primit statutul de refugiat politic in…

