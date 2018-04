Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al statului, Traian Basescu, afirma ca orice persoana care se simte amenintata sau haituita are dreptul sa se apere prin toate mijloacele de care dispune, facand referire la cererea de azil politic a Elenei Udrea in Costa Rica.

- "Un om care simte ca e haituit are dreptul sa se apere prin toate mijloacele, un om care simte si, mai ales, care stie ca nu are parte de o judecata corecta, are dreptul sa se apere prin toate mijloacele", a afirmat, vineri seara, Traian Basescu, intr-o interventie telefonica la postul B1Tv. Intrebat…

- Cazul Elenei Udrea ia amploare. Fosta blonda de la Cotroceni a fugit in Costa Rica, acolo unde are deja statutul de azilant politic. Mai ult, desi este aproape de a primi o sentinta definitiva in dosarul Gala Bute, Udrea nu ar mai putea reveni in Romania datorita noului statut.Citește și: Mare…

- Elena Udrea a declarat, vineri, ca a fost vizitata de mama ei in Costa Rica de Paste, insa in rest este singura acolo. Ea a precizat ca tine legatura prin mesaje pe telefon cu fostul presedinte Traian Basescu si discuta cu el "lucruri firesti".

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a afirmat vineri, pentru MEDIAFAX, in legatura cu faptul ca Elena Udrea ar avea statutul de refugiat politic in Costa Rica, ca ea trebuia sa aiba curajul sa stea in Romania sa lupte si sa vorbeasca despre presupusele ilegalitati ale judecatorilor si procurorilor.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins vineri cererea depusa de Elena Udrea de a fi audiata la distanta in dosarul Gala Bute, prin videoconferinta sau comisie rogatorie, deoarece nu rezulta din inscrisurile depuse de avocatii sai ca a primit statutul de refugiat politic in…

- Alina Bica ar putea urma exemplul Elenei Udrea de a cere azil politic in Costa Rica. Avocata fostei sefe DIICOT, Laura Vicol, a declarat ca daca ar fi in locul clientei sale cu siguranta ar face acest demers. „Nu pot sa vorbesc in numele dnei Bica, dar daca as fi in locul dansei si cunoscand circumstantele,…

- Un procuror de la DNA a declarat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca, din documentele depuse in instanta de avocatul Elenei Udrea, nu rezulta ca aceasta a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica.