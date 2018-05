Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL, i-a facut plangere penala premierului Viorica Dancila, pe care o acuza, printre altele, de inalta tradare. Traian Basescu a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca decizia nu i-a aparținut lui Orban, ci altor persoane.Basescu a spus ca a discutat cu mai…

- "Aceasta sesizare sau ce a facut aceasta unealta este conceputa si redactata la Cotroceni si cred ca vom avea toti acces la text si vom constata ca e conceputa la Cotroceni si este ca urmare a amenintarilor pe care presedintele le-a indreptat impotriva premierului Dancila. Nu stiu de ce ar trebui…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD a fost conceputa la Cotroceni, lucru care va reiesi si din publicarea textului. "Aceasta sesizare sau ce a facut aceasta unealta este conceputa…

- "Din punct de vedere al presedintelui, dansul poate sa ceara demisia. Deci nu vad aici raul cel mai mare, dar vad prostia afisata pe toti peretii politici, pentru ca inainte sa faci o plangere penala prim ministrului, trebuie sa te uiti in Constitutie macar putin. Constitutia nu e atunci cand ai…

- Este de observat ca in ultima perioada a disparut cu totul discursul politic, bine inchegat, coerent, cu o directie clara. Politicienii se marginesc sa dea replici. Cand nu le ies in cale jurnalistii, scriu pe facebook cateva fraze. Regula generala este sa atace pe cineva, sa ia la misto, sa ironizeze…

- "Da, stiu ce contine (memorandumul - n.r.). Parerea mea a ramas aceeasi: Guvernul nu trebuia sa se apuce de o tema care este a presedintelui fara sa discute cu presedintele. Greseala a fost facuta. Ceea ce trebuie acum sa facem in continuare este sa o reparam, fiindca nu am absolut niciun interes…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. "Am vorbit despre presedintia…