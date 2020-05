Băsescu, despre pandemia Covid 19: ”Asistăm la un proces de înșelare a românilor” Fostul președinte Traian Basescu nu este prea optimist cu privire la evoluția epidemiei de Covid-19 in Romania și considera ca cifrele furnizate de autoritați sunt rezultatul testarii reduse. „Este evident ca pe 15 mai nu vom avea epidemia pe o panta descendenta, iar cei care au propagat ideea unei relaxari trebuie sa-și reașeze poziția. Asistam la un proces de inșelare a romanilor. Daca credeți ca in Romania sunt doar 13 mii de persoane infectate va inșelați. Eu cred ca 10 la suta din populație este infectata cu noul virus. Un mare procent sunt asimptomaci și raspandesc in continuare cu grație… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu nu este optimist cu privire la evoluția epidemiei de Covid-19 in Romania și considera ca cifrele furnizate de autoritați sunt rezultatul testarii reduse.„Este evident ca pe 15 mai nu vom avea epidemia pe o panta descendenta iar cei care au propagat ideea unei…

- "Foarte simplu, pentru ca vacanța mare are o conotație in mintea omului, inseamna opt saptamani de vacanța, cel puțin așa erau pe vremea mea. Acum nu mai știu cate saptamani de vacanța sunt in vacanța mare. Dar opt saptamani reprezinta un interval de timp in care o serie de acțiuni de prevenire a…

- Adrian Streinu Cercel a adus in sprijinul afirmatiilor sale un studiu stiintific, iar pe baza datelor de acolo a calculat cand se va incheia pandemia in tara noastra. "Este un studiu de la Universitatea din Singapore. Cand se va termina COVID-19 pe date? Dau o evaluare, iar pentru Romania – m-am…

- Pandemia de COVID-19 „cu siguranța” nu a atins varful, susține Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), in timp ce Spania și Austria au permis revenirea parțiala a cetațenilor lor la serviciu iar Marea Britanie, Franța și India – unele oficial, altele nu – au anunțat ca extind carantina. De altfel, chiar…

- Comitetul de Supraveghere al Bancii Naționale a Romaniei, intrunit in ședința de urgența, a clarificat modul in care bancile și IFN-urile din Romania trebuie sa aplice reglementarile in vigoare in contextul pandemiei cu COVID 19. Astfel, BNR va face uz de flexibilitațile cadrului normativ astfel incat…

- CORONAVIRUS. Viorel Moldovan (47 de ani), antrenorul Chindiei Targoviște, a vorbit despre pandemia de COVID-19 care a oprit Liga 1 pe termen nedeterminat. Tehnicianul penultimei clasate din play-out e sceptic in ceea ce privește șansele ca fotbalul sa mai fie reluat in Romania in aceasta primavara.…

- Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a 5.043 de persoane la nivel mondial, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri, la ora 11:00 GMT, pe baza unor cifre oficiale.Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun de dus la teatrul de…

- Pandemia mondiala cu Covid 19 si-a gasit leacul tocmai la Bistrita, municipiul resedinta al judetului Bistrita-Nasaud din frumoasa tara Romania, din Europa. Asta ca sa stie toata planeta. Romania, tara binecuvantata de Dumnezeu, asa cum zicea poetul national Mihai Eminescu si Gradina Maicii Domnului,…