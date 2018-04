Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita de doua zile in Israel, in cursul acestei saptamani, potrivit unor surse oficiale, citate de Mediafax.Dancila va efectua aceasta vizita dupa ce Liviu Dragnea a anuntat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea…

- "O eventuala decizie de relocare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta o tema de politica externa deosebit de sensibila si complexa, cu implicatii politice si de securitate ample pe plan extern. Pentru ca o astfel de decizie depinde de statutul Ierusalimului, care este doar…

- Ambasadoarea Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat vineri, la Constanta, ca chestiunea mutarii ambasadelor din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, trebuie sa fie in concordanta cu procesul de pace din Orientul Mijlociu si, de asemenea, trebuie respectat dreptul international."Chestiunea…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte scrie: „Un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta si inteligenta in Orientul Apropiat, in relatiile cu Israelul si cu tarile arabe. Cu siguranta, Dragnea nu are cum sa inteleaga implicatia declaratiilor lui.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca Guvernul, prin adoptarea memorandumului privind inceperea procedurii de mutare a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ar incalca „grav Constitutia Romaniei“. Mai mult, Orban a spus ca o asemenea decizie ar trebui luata doar de…

- "Ne-am facut de ras din punct de vedere diplomatic sau al imaginii, pentru ca nu s-au respectat regulile constitutionale. Decizia poate fi corecta, dar respectandu-se anumite proceduri. In al doilea rand, sigur se va crea o problema de perceptie majora in relatia cu Israelul, pentru ca se considera…

- 'Presedintele Romaniei nu a fost informat sau consultat in prealabil in legatura cu acest demers. Administratia Prezidentiala subliniaza ca aceasta decizie nu are la baza evaluari solide si cuprinzatoare. Un astfel de demers nu se poate face decat in urma unei analize de profunzime, care sa ia in considerare…

- Presedintele Klaus Iohannis, titular al deciziilor de politica externa, nu a fost informat de intentia Guvernului de a reloca ambasada Romaniei in Israel si considera ca o astfel de intentie ar reprezenta o incalcare a dreptului international relevant. Potrivit unui comunicat al Administratiei…