Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat vineri, dupa ce fostul vicepremier si ministru de Interne Gabriel Oprea a postat pe contul sau de Facebook o fotografie trucata in care "da mana" cu Barack Obama, ca Oprea a ajuns tare rau daca falsifica fotografii. Basescu spune ca a inteles ca fotografia trucata este semnalul relansarii lui Gabriel Oprea in politica, dar pare ca falsul "a fost si semnul sub care si-a construit toata viata marele profesor indrumator de doctorate".