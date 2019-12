"Catalin Predoiu este, la un pas, sa puna din nou judecatorii sub controlul DNA si al altora (Nu spun SRI pentru ca nu stiu daca Helwig vrea ce a vrut Maior). Ne intoarcem in epoca „statului cu dosul" pe dosare", scrie Traian Basescu pe Facebook.

"In loc sa interpreteze corect recomandarile GRECO si ale Comisiei de la Venetia, recomandari care se refera la o imbunatatire a premiselor de functionare a Sectiei Speciale, Catalin Predoiu face ce stie el mai bine: slugareste si el putin pe cei care vor sa vada din nou judecatorii pusi sub controlul DNA si nu numai, pentru ca asa te mai poti…