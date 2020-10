Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL va aproba, luni, un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, la nivel de tara, a anuntat presedintele partidului, Ludovic Orban. „Chiar daca au avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari. Luni aprobam in Biroul Politic…

- Biroul Politic National al PNL va aproba, luni, un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, la nivel de tara, a anuntat, duminica, presedintele partidului, Ludovic Orban. "Chiar daca au avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari. Noi maine (luni-n.r.)…

- Traian Basescu a declarat ca PNL ar trebui sa fac alianta la nivel local peste tot, de la primarii la consilii judetene, nu doar unde le convine liberalilor, deoarece „PMP nu e pelerina de vreme rea”. Despre Mihail Neamtu, fostul presedinte a precizat ca are stofa de viceprimar, insa nu stie daca…

- PMP nu va face o alianța cu PNL doar acolo unde le convine liberalilor ci la nivelul tuturor consiliilor județene și a primariilor, altfel va declina oferta de colaborare. Fostul președinte Traian Basescu ii avertizeaza pe liberali ca partidul din care face parte, PMP, nu va accepta decat "o alianța…

- Traian Basescu a comentat la Digi24 anunțul facut de Ludovic Orban cu privire la un proiect de colaborare intre PNL și PMP la nivel de primarii și consilii județene. Fostul președinte admite ca acest lucru este un obiectiv al PMP, dar spune ca o eventuala colaborare nu se poate face in orice condiții,…

- Biroul Politic National al PNL va aproba, luni, un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, la nivel de tara, a anuntat, duminica, presedintele partidului, Ludovic Orban. "Chiar daca au avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari. Noi maine aprobam…

- Ludovic Orban anunta ca luni conducerea PNL va aproba protocolul de alianta cu PMP pentru consiliile judetene si locale. O alianta intre cele doua partide ar putea exista si in Bucuresti, desi USR s-a opus sistematic unei asemenea solutii.„Chiar daca a avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem…

- Ludovic Orban anunta ca luni conducerea PNL va aproba protocolul de alianta cu PMP pentru consiliile judetene si locale. O alianta intre cele doua partide ar putea exista si in Bucuresti, desi USR s-a opus sistematic unei asemenea solutii."Chiar daca a avut candidat propriu, noi am anuntat…