Stiri pe aceeasi tema

- Basescu a marturisit ca nu a fost in planurile sale sa candideze la Primaria Capitalei, insa doua motive l-au determinat sa-si depuna candidatura. "In primul rand, faptul ca PMP, in mod inexplicabil, a fost eliminat dintr-o alianta de dreapta in ultima clipa, desi o discutase cu liberalii…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

- Nicusor Dan este asteptat la Biroul Electoral Muncipal la ora 17:45, la ora 18:00 fiind programate si declaratii. Citește și: Sondaj INSCOP pentru Bucuresti. Nicusor Dan, avans de aproape 10 la suta fata de Gabriela Firea. Ce procent ar obtine Traian Basescu Nicusor Dan, candidatul…

- Dreapta ar caștiga sigur Capitala, in toamna, arata cel mai recent sondaj. Nicușor Dan este pe primul loc in cursa pentru primaria Capitalei, arata un nou sondaj al liberalilor, obținut in exclusivitate de Realitatea PLUS. Lupta pentru Primaria Capitalei va fi complicata, mai ales dupa ce Traian Basescu…

- Candidatul PMP, Traian Basescu, a lansat primul atac impotriva Gabrielei Firea (PSD). El vrea sa transfere companiile din cadrul Primariei, inființate de Gabriela Firea, la Voluntari, unde primar este soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.Citește și:Traian Basescu intra tare in batalia…

- Traian Basescu s-a aratat gata sa intre in cursa pentru Primaria Capitalei, in urma excluderii partidului sau, PMP, de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS.Fostul președinte al Romaniei a anunțat, sambata, ca i-a facut aceasta oferta președintelui PMP, Eugen Tomac.”In așteptarea unei soluții de alianța,…

- "Nicușor Dan și-a imbunatațit semnificativ șansele de a caștiga alegerile la Primaria Municipiului București, ajungand in ultimele trei saptamani de la o cota de 2.0 la 1.67. Evoluția il plaseaza pe Dan drept principal favorit, detronand-o astfel pe Gabriela Vranceanu Firea, ale carei șanse s-au…

- Nimeni nu cunoaste mai bine mecanismele care determina rezultatele la alegerile locale decat cel care a facut saltul de la functia de primar general al Capitalei la functia de presedinte al Romaniei. Este vorba, desigur, de Traian Basescu. El este cel mai potrivit politician care are dreptul sa avertizeze…