Băsescu, despre Adina Florea: Am solidaritate de constănțean

"Pai nu o cunosc, dar sunt constantean. Am solidaritate de constantean pentru numire si tot ca si constantean, stiu ca are o buna reputatie in Constanta", a afirmat Basescu la scoala de vara a tineretului PMP de la Neptun, fiind intrebat de jurnalisti referitor la nominalizarea Adinei Florea pentru a ocupa functia de conducere a DNA.

Ministerul Justitiei a anuntat joi ca Adina Florea, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, este propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru a ocupa functia…