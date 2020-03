Băsescu: De mai bine de o lună, trebuia declarată starea de urgenţă Fostul presedinte Traian Basescu apreciaza ca starea de urgenta trebuia declarata in urma cu mai bine de o luna si propune luarea imediata a acestei masuri, precum si munca la domiciliu in toate situatiile in care acest lucru este posibil si introducerea in carantina a celor care vin inclusiv din zone galbene.



"Criza COVID-19 ia amploare. Inca mai putem face cate ceva. De mai bine de o luna, trebuia declarata starea de urgenta in conformitate cu Articolul 93, alineatul 1 din Constitutie si OUG nr.1/1999. Asta inseamna ca presedintele isi asuma introducerea unui regim de forta, dar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

