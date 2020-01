Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu crede ca poziția unor oficiali europeni despre cum Uniunea Europeana ar trebui sa medieze conflictul SUA-Iran este o ”penibilitate”, spunand ca nu este un conflict intre doua superputeri, deoarece SUA au capacitatea ”de a rade Iranul de pe fața pamantului in 48 de ore”,…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre situația conflictului din SUA și Iran, dar și despre poziția statelor UE fața de aceasta situație din Orientul Mijlociu."Eu azi am avut o intervenție exact pe aceasta tema. Dupa ce cațiva antevorbitori, n-am sa…

- "In momentul acesta, avem doua agende pe Iran. Avem o agenda americana, tocmai a fost subliniata de domnul presedinte Trump, si avem vechea agenda, cea dezvoltata de presedintele Obama cu europenii, pe care statele europene, Uniunea Europeana o mai mentin in viata. Domnul presedinte Trump a cerut…

- Uniunea Europeana va actiona diplomatic pentru reducerea tensiunilor dintre Statele Unite si Iran, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform site-ului Tagesspiegel.de, citat de Mediafax.„Vrem sa lasam loc diplomatiei. Vom actiona prin canale diplomatice…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat sambata ca „Iranul trebuie tratat cu toata brutalitatea”, ca Uniunea Europeana greșește profund cand se amagește ca poate ajunge la un parteneriat cu Teheranul și ca Iranul ar putea sa incerce sa se razbune pentru moartea generalului Qassem Soleimani…

- Acordul nuclear semnat de Iran cu marile puteri este pe cale sa fie anulat din cauza nerespectarii tratatului de catre Statele Unite si Uniunea Europeana, a avertizat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX."Din cauza liniei distructive…