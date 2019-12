Europarlamentarul PMP Traian Basescu considera ca daca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) se va desfiinta, in mod obligatoriu ar trebui inlocuita de o alta structura de Parchet General, obligatoriu independenta, care sa fie o garantie de profesionalism si corectitudine in anchetarea magistratilor.



"Nu sunt un specialist care sa poata spune ca actuala SIIJ trebuie sa functioneze sau nu in forma actuala. Stiu insa cu certitudine ca, daca SIIJ se va desfiinta, in mod obligatoriu, trebuie pusa in loc o alta structura de Parchet General, obligatoriu independenta,…