Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a declarat, duminica seara, ca este o "chestiune de optiune" a presedintelui Iohannis numirea procurorului sef al DNA, iar CCR nu poate da "in niciun caz" o decizie care sa reduca rolul sefului statului la acela de notar.



"Va pot spune ce cred despre decizia care se va da (CCR se va pronunta cu privire la un posibil conflict invocat de Executiv intre Guvern si Presedintie pe revocarea procurorului sef al DNA - n.r.). In niciun caz, Curtea Constitutionala nu poate face din presedinte un notar, pentru ca scrie in lege si in Constitutie.…