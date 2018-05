Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, luni, ca partidul lansat de Victor Ponta va face opozitie la Liviu Dragnea, fostul presedinte fiind de parere ca "e vorba de batalia intre doi oameni de proasta calitate umana".

- "Acum trebuie vazut ce intelege Ponta pentru Opozitie. Dupa parerea mea este o batalie pentru putere, e opozitie la Dragnea, nu pentru curentul socialist. Aici e vorba de batalia intre doi oameni de proasta calitate umana. Oameni de proasta calitate care se urasc acum. Din pacate, sunt intr-un partid…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca cei care au plecat din PSD s-au mandrit cu realizarile guvernarilor din 2001-2004 si 2012-2015, dar acum, Guvernul Dancila “a adus cea mai incompetenta si obedienta echipa de guvernare” si spune ca fosti baroni din PD si PRM "troneaza" in prezent la conducerea…

- Agitație mare in Partidul Social Democrat, dupa ce mai mulți membri importanți, printre care deputatul Nicolae Banicioiu, fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre sau deputatul Gabriela Podașca, au plecat in partidul lui Victor Ponta – Pro Romania. Prin intermediul unui comunicat transmis astazi,…

- Fostul premier Victor Ponta anunța, intr-o postare pe Facebook, ca s-a hotarat sa promoveze site-ul de satira timesnewroman.ro. Decizia acestuia vine dupa ce cinci femei din PSD au dat in judecata site-ul, cerand daune morale de o jumatate de milion de euro.„M-am hotarat sa promovez timesnewroman.ro…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- Vicepreședintele PSD, Marian Oprișan, a rabufnit dupa ce Victor Ponta a declarat ca daca fostul șef al SRI, George Maior, precum și fostul prim-adjunct SRI, Florian Colde,a s-ar hotari sa dezvaluie ceea ce știu despre Liviu Dragnea, liderul PSD ar primi „150 de ani de pușcarie”.„Eu ma indoiesc…

- USR avertizeaza ca PSD și ALDE au mai facut un pas pentru a controla toate numirile din justitie. Propunerile prin are procurorul șef al DNA ar urma sa fie desemnat de președintele Senatului și nu de președintele țarii au ajuns la Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor. USR avertizeaza…