- Cu putin timp in urma, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, un proiect de lege prin care se respinge OUG prin care se amana, de la 1 februarie la 1 august, dublarea alocatiei de stat pentru copii. Au fost 209 voturi pentru legea de respingere, 3 voturi impotriva si 98 de abtineri.…

- Camera Deputaților a respins, miercuri, Ordonanța de urgența a guvernului care amana pana la 1 august dublarea alocațiilor copiilor de la 150 la 300 de lei. Decizia a fost luata cu 209 voturi ”pentru”, trei ”impotriva și 98 de abtineri. ”Avand in vedere ca saptamana trecuta și domnul fost președinte…

- Tinerii pesediști suceveni prin vocea liderului lor, George Șoldan, cer “guWERNul” PNL sa respecte legea inițiata și votata de PSD și sa dubleze de la 1 iunie alocațiile pentru copii. „Se apropie cu pași repezi Ziua Internaționala a Copilului. Un prilej de bucurie și sarbatoare, bineințeles, dar mai…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a explicat de ce nu a mai aparut pe posturile de televiziune in ultima perioada. "Nu vreau sa fiu langa Ponta care e pe toate TV. Știe și economie, și politica, tot… Ma simțeam jenat in prezența lui. Ce poți sa-i ceri lui Ponta? El nu are cum sa ințeleaga economic…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a declarat ca pandemia de coronavirus a aratat ca tarile din Europa trebuie sa produca local, fiind astfel data „o lovitura grea globalizarii”. Motivul: pentru a nu mai depinde de produse fabricate pe alte continente.

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți, la B1TV ca nimic nu va mai fi la fel dupa pandemia de coronavirus. Traian Basescu mai spune ca toate statele europene inclusiv România au acționat prost, dezordonat și cu întârziere. „În primul rând, nimic…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "La alocatii lucrurile au fost clare. Dublarea alocatiilor nu a fost facuta la timp,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a transmis, sambata, ca "dezastrul mai poate fi redus ca dimensiune", doar daca presedintele decreteaza imediat Stare de Urgenta."Criza COVID-19 ia amploare. Inca mai putem face cate ceva. De mai bine de o luna, trebuia declarata starea de urgenta in conformitate cu…