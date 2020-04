Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei, europarlamentarul Traian Basescu, este de parere ca relaxarea masurilor de izolare din data de 15 mai constituie "o mare eroare", pentru ca s-au facut prea putine teste, si sustine ca guvernantii ar trebui sa amane pentru 15 iunie ridicarea restrictiilor, cand ar trebui…

- Condițiile impun scaderea numarului de cazuri și decese, dar și asigurarea ca focarele nu pot reizbucni. Citește și: Masca si manusile devin obligatorii in spatiile publice din Timisoara "Perspectiva ridicarii primelor restricții este data de 15 mai. Dar exista niște condiții: sa avem…

- Danemarca va permite unor mici afaceri, cum sunt saloanele de coafura si de infrumusetare si scolile de soferi, sa se deschida incepand de luni, a anuntat vineri guvernul, dupa masurile de izolare impuse luna trecuta pentru combaterea coronavirusului, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia…

- Tarile care doresc sa ridice restrictiile implementate in vederea limitarii pandemiei de coronavirus trebuie sa indeplineasca o serie de sase conditii pentru a preveni aparitia unui nou val de imbolnaviri, a declarat joi Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, citat de DPA.In…

- Comisia Europeana cere statelor membre sa-și coordoneze relaxarea masurilor de izolare, avertizand ca un eșec in realizarea acestui lucru poate duce la noi intensificari ale pandemiei de coronavirus, transmite...

- Relaxarea restricțiilor in Romania, dupa 15-20 mai sau chiar 1 iunie! Persoanele peste 65 de ani vor ramane mai mult in izolare. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la Galati, in contextul pandemiei de coronavirus, ca o eventuala relaxare a masurilor impuse ar putea aparea dupa 15-20…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierii celor 16 landuri asteapta astazi recomandari de la Academia Nationala de Știinte privind relaxarea masurilor de distantare sociala instituite pentru stop...

- Ministrul de Interne Marcel Vela a prezentat sambata seara ordonanta militara numarul 2, care include 11 articole. Unul dintre ele prevede noile masuri pentru circulatia transfrontaliera a bunurilor. Astfel, soferii vehiculelor comerciale peste 2.4 tone nu se supun masurilor de carantina sau izolare,…