BĂSESCU: Clanurile țigănești revenite din Europa au pus stăpânire pe România Parte din romanii veniți din Europa nu respecta legile romanești, susține Traian Basescu intr-o postare pe contul sau de Facebook. Mai jos prezentam intreagul text al fostului președinte: ”Peste sase luni va fi prea tarziu! Parte din clanurile tiganesti au revenit acasa si par a refuza categoric sa respecte legile tarii. Lupta acerba pentru a controla afaceri ilegale in zonele pe care si le-au auto-atribuit impingandu-i la acte de violenta greu de imaginat a se petrece in Romania cu doar cateva luni in urma. Gruparile de spargatori profesionisti de locuinte specializate, in neutralizarea instalatiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

