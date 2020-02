Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca Florin Citu "nu are nicio sansa sa faca o majoritate in care sa atraga si PSD sau chiar Pro Romania". "Din punct de vedere al economistului, alegerea presedintelui a fost exceptionala, a ales un economist excelent. Din punct de vedere al premierului care trebuie sa coaguleze o majoritate, alegerea presedintelui este catastrofala. Citu nu va reusi sa puna cap la cap o constructie politica, care sa dea Romaniei un guvern stabil. (...) In primul rand, a fost unul din adversarii cei mai acerbi ai PSD, adesea explicand calificat care este dezastrul…