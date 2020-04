Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu cere Guvernului sa ia imprumuturi uriase pentru a reporni proiecte de investitii care sa asigure iesirea Romaniei din criza economica dupa depasirea epidemiei de coronavirus. In prima iesire publica dupa doua saptamani, fostul presedinte cere repornirea urgenta a economiei si prezinta…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere Guvernului sa ia masuri pentru repornirea economiei și ii acuza pe guvernanți ca refuza orice discuție privitoare la masurile care trebuie luate pentru ca...

- China intentioneaza sa adopte masuri mai ample de relansare a economiei lovita de coronavirus, in conditiile in care epidemia a fost adusa sub control, transmite Reuters, citata de news.ro.Biroul politic al partidului comunist chinez a anuntat ca va intensifica masurile macroeconomice si va…

- Primul ministru spaniol, Pedro Sanchez, a anunțat, marți, ca guvernul sau a aprobat un pachet de ajutor de 200 de miliarde de euro, bani ce vor fi folosiți pentru combaterea impactului economic al pandemiei de coronavirus, anunța CNN.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis inchiderea…

- Peste 70- dintre companii spun ca principalul motiv pentru recrutarea de angajati straini este lipsa fortei de munca specializate de pe piata locala. Alte motive importante pentru importul de personal sunt: productivitatea redusa a angajatilor romani (36- dintre respondenti) sau pretentiile salariale…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a facut "panarama" pe fostul jurnalist Moise Guran, intrat recent in partidul USR, iar fostul jurnalist a dezvaluit pe pagina sa ca a avut o discuție ceva mai tensionata cu fostul președinte."Ma vad nevoit sa precizez faptul ca am avut intr-adevar o discuție ceva mai…

- Premierul Ion Chicu a convocat o sedinta marti, 4 februarie, dedicata examinarii problemei insuficientei fortei de munca, unde a prezentat informatia despre problemele semnalate de oamenii de afaceri, care declara existenta deficitului de forta de munca disponibila in Republica Moldova.

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi la B1TV ca una din marile „frane” in calea dezvoltarii Romaniei este, in afara instrastructurii precare, lipsa muncitorilor calificați.„Dezvoltarea Romaniei tine de investitii, transfer tehnologic, inovare, cercetare, crearea unor oportunitati de investitii,…