Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe facebook, fostul președinte susține ca atat Klaus Iohannis cat și premierul Orban iși doresc doar popularitate și vor sa faca tot ce vrea populație fara a ține cont insa de faptul ca unii oameni mor pe banda rulanta. Traian Basescu este de parere ca daca Guvernul nu va lua in scurt…

- Fostul președinte Traian Basescu lanseaza un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban, spunând ca sacrifica un popor, "în goana dupa popularitate si voturi, fara scrupule, fara urma de mila pentru niste amarâti care vor fi victime sigure".…

- Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei si actual europarlamentar, atrage atentia ca organziarea alegerilor pe 6 decembrie ar putea duce la adancirea crizei sanitare in care se afla Romania, atacandu-i pe Klaus Iohannis si Ludovic Orban pentru insistenta lor privind parlamentarele din iarna.

- "O imbratisare, o floare si mii de multumiri celor 250 de mii de bucuresteni care m-au votat! Va voi purta in suflet toata viata! Din pacate, din cei un milion opt sute de mii de alegatori inscrisi in liste, au participat la vot doar 650 de mii. Pentru a-mi fi continuat activitatea si proiectele,…

- "Noi suntem pregatiti si vom bate din nou PNL in alegerile parlamentare, cu toata campania facuta direct de la Cotroceni! Insa, daca situatia medicala se va agrava - asa cum atrag atentia toti specialistii din domeniu -, va spun clar: nu vom ezita nicio secunda in a alege viata oamenilor si nu diurnele…

- Jurnalistul Stelian Tanase a atacat-o, astazi, intr-o postare pe Facebook pe senatorul de Timiș Alina Gorghiu pentru ca susține traseismul politic. ”A inceput sa iasa iar pe sticla pupaza din tei a PNL-ului. Vorbesc despre Alina Gorghiu, protejata lui Iohannis care s-a grabit sa ii dea șefia PNL-ului…

- "Iohannis – Orban – Cițu ingroapa economia! In doar 9 luni, guvernul #Iohannis – Orban, cu Florin Cițu la finanțe, a reușit sa anuleze toate rezultatele economice obținute in ultimii 3 ani de zile de Romania. Practic, toate eforturile depus de guvernul din care #ALDE a facut parte pentru a…

- "Inceputul anului școlar, un talmeș – balmeș sub coordonarea locatarului de la Cotroceni! Ieșit zilele trecute pe post de salvator al inceputului de an școlar, dl Iohannis s-a dovedit a fi in realitate doar un gafeur, un președinte pe post de clovn, și asta datorita Guvernului Lui! Cum…