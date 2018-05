Băsescu, anunţ legat de al patrulea nepot "Nu am intrebat-o daca pot sa spun public, dar o sa spun, se pare ca pe data de 4, pentru ca aia mica nu a venit in pozitie sa iasa. Ceilalti doi au venit prematur, si Traian si Sofia, asta mica e decisa sa stea pana in utlima zi. Abia o asteapta (Traian si Sofia – n.r.). Ei cred ca vine unul care se va juca direct cu ei, nu unul care plange pana se joaca cu ei", a comentat Traian Basescu, la Romania TV.



Basescu nu a vrut sa spuna care este numele pregatit pentru nepotica lui.



Fostul presedinte al Romaniei are trei nepoti: Traian si Sofia, copiii Elenei Basescu si Radu, fiul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu este cu adevarat fericita, dupa o perioada complicata, marcata de divorțul de tatal celor doi copii ai ei, Anais Sofia (5 ani) și Traian Jr. (3 ani). Fiica cea mica a fostului președinte este insarcinata din nou, cu noul ei iubit, mai tanar decat ea cu 12 ani. Deși formeaza un…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat luni ca alegerea primarilor intr-un tur de scrutin este o eroare legislativa si politica, iar pentru a sustine trecerea la doua tururi PMP vrea sa stranga un milion de semnaturi. "Vrem sa dam un semnal legat de nevoia de a repara erori legislative…

- "Sunt foarte fericita. Dintre toate cele trei sarcini de pana acum, aceasta este cea mai usoara. Pe de o parte, pentru ca am deja experienta, stiu la ce sa ma astept. Pe de alta parte, sunt intr-un moment in care sunt foarte relaxata si optimista. Sunt increzatoare ca totul va fi bine: pentru Sofia…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat sambata, in Republica Moldova, ca Romania poate sustine, in prezent, procesul de reunificare a tarii, adaugand ca cele doua popoare vorbesc aceeasi limba, au aceeasi cultura si istorie, iar acestea sunt singurele care trebuie sa isi doreasca unirea.…

- "Am sunat de doua ori in 10 ani la Florian Coldea, in doua duminici cand Maior nu era la birou. Cand citeam (n.r.: in weekend) restantele de la SRI, ambasade si ministerul Apararii si uneori aveam nevoie de clarificari. Sunam la Maior si niciodata nu s-a intamplat sa fie Maior in instituie si io sa…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a revenit in forta la Romania TV. Dupa o absenta indelungata, actualul senator a facut un anunt de senzatie in privinta Unirii Romaniei cu Basarabia. Dupa ce Prahova s-a raliat dorintei de Unire, Basescu spune ca alte 100 de localitati din Basarabia au luat aceasta…

- Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a mers in week end cu cei doi copii, Traian si Sofia la ski la predeal. Incantata de micutii care au luat lectii de ski si s au bucurat de sporturile de iarna, Elena Basescu a imortalizat momentele si a postat fotografiile…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…