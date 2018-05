Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut duminica seara la Romania TV ca toate partidele mici vor sa isi “rotunjeasca” numarul de parlamentari si spune ca paridul lui Victor Ponta, ProRomania, nu va intra in Parlament. Basescu a afirmat ca PMP va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului, dar…

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a anuntat ca formatiunea politica pe care o conduce va sustine, in cazul in care opozitia va depune, o motiune de cenzura impotriva guvernului Dancila. "Votam si daca nu are sanse de reusita, ca doar nu o sa votam cu Dancila. Marea problema…

- "Toti trag de partidele mai mici ca sa-si rotunjeasca numarul de parlamentari, numai ca numai fraierii pleaca, dupa mine. Cei care se uita catre partidul lui Ponta - nu cred ca va intra in Parlament. Uitati-va cum si-a pus emblema cu partenerul lui, marele Banicioiu (fostul ministru al Sanatatii – n.r.)…

- Anunt important facut de fostul sef de stat Traian Basescu, , in cadrul unei emisiuni de la Romania Tv, cu privire la motiunea de cenzura pe care PNL o va depune impotriva guvernului Dancila.Citeste si: Traian Basescu o apara pe Viorica Dancila. AUTODENUNT pe cel mai fierbinte subiect al momentului…

- Victor Ponta iși pregatește urmatoarea mutare in conflictul cu Liviu Dragnea. Fostul premier vrea sa faca grupul parlamentar Pro Romania, la Camera Deputaților. In acest moment insa, potrivit regulamentului, acest lucru nu este posibil. Cu toate acestea, Ponta și-a planuit mișcarile astfel incat disputa…

- Victor Ponta lanseaza un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il compara cu Traian Basescu. „Jignirile lui Dragnea mi-au adus aminte de Traian Basescu - si de faptul ca Liviu Dragnea a fost crescut de Traian Basescu si trimis la PSD ca sa il distruga din interior/ imi pare rau ca…

- Lia Olguța Vasilescu a comparat plangerea lui Orban cu tragedia de la Colectiv. Ministrul Muncii l-a acuzat, joi, ca președintele Klaus Iohannis ca vrea „sa dea jos o guvernare legitima aleasa de majoritatea romanilor”. „La ce vor mai da foc ca sa preia guvernarea?”, a spus, joi Lia Olguța Vasilescu,…

- Dupa anunțul președintelui Iohannis de vineri, fostul premier Victor Ponta anunța ca parlamentarii ProRomania vor vota o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila, motivand obiediența fața de Liviu Dragnea, dezastrul economic și multe...