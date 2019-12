Băsescu: Am văzut Revoluția prin prisma unor prostii incredibile Fostul președinte Traian Basescu a povestit la Digi24 cum l-a prins Revoluția din 1989: `Eu n-am fost un participant la Revoluție. Eu am vazut Revoluția la televizor. Eram in Constanța, unde s-a produs doar o busculada care a avut și oameni morți din cauza prostiei și a zvonurilor nenorocite cu teroriști. Dar n-am fost un participantEu am vazut Revoluția la televizor sau, daca vreți, am vazut-o și prin prisma unor prostii incredibile. Va dau doar doua exemple. Dețineam funcția de inspector-șef al navigației civile. Și ma suna capitanul-șef de la Galați, de la Capitania Galați: Domnul inspector-șef,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

