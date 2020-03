Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu a intervenit telefonic la B1Tv pe tema afirmatiilor lui Adrian Streinu-Cercel privind o testare in masa la nivelul Capitalei si arata ca masura ar fi una buna."Unde e problema? Sincer, nu ințeleg. Daca as fi fost primar general și eu as fi cheltuit…

- Doina Azoicai, președintele Societații Romane de Epidemiologie, considera ca este foarte posibil ca tara noastra sa se confrunte si cu 10.000 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus si a subliniat ca primul varf de epidemie in Romania va fi la jumatatea lunii aprilie.„Din tot felul de modelari matematice…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan i-a criticat, marți, la Realitatea PLUS pe politicienii care iși dau cu parerea despre criza de coronavirus prin care trece Romania. Acesta a punctat ca nu este simplu sa iei masuri radicale in contextul pandemiei, dar este un lucru esențial pentru salvarea vieților romanilor.”Cand…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat joi seara, la Antena, despre evoluția epidemiei de coronavirus in Romania, ca „o sa ajungem sigur la 10.000 de cazuri”.Alexandru Rafila: (...) Apropo de ce se discuta si in Romania, scenarii, cate cazuri vor fi,…

- „Ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apararii Naționale, in cursul acestei seri vor fi readuși in țara 8 cetațeni romani din Republica Italiana.Aceștia sunt cetațeni romani non-rezidenți in Italia, aflandu-se acolo fie…

- "Si Parlamentul European isi va reduce activitatea. Maine va fi o sesiune, iar apoi activitatea se suspenda. Sper ca una din decizii sa fie suspendarea scolile, pentru ca nu va sctrica o pauza de 2 saptamani, in care Guvernul sa evalueze situatia. Ar fi pacat sa ne punem copiii in pericol. Sper…

- Autoritațile au anunțat masuri stricte pe Aeroportul Otopeni, insa jurnalistul Dan Bucura susține contrariul. Acesta a revenit in Romania duminica din Lombardia, zona unde este un adevarat focar de coronavirus. “Am fost in primul avion care a aterizat la București, direct din patria coronavirusului…

- Presedintele USR, Dan Barna, intr-un mesaj de urare postat pe Facebook spune, intre altele, ca 2020 va aduce din nou cetațenii la urne, iar ei au puterea sa decida. El crede ca e timpul ca partidele vechi sa fie inlaturate, facand loc unei alternative la ceea ce a fost pana acum. „La multi ani, Romania!…