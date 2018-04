Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a spus sambata, intr-o intervenție telefonica la Romania Tv, ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei a fost o „operațiune de rutina”. „In opinia mea, a fost o operațiune de rutina și de testare a noilor capacitați tehnice in Siria.…

- SUA, Franța și Marea Britanie au atacat, noaptea trecuta, Siria, cu bombardamente. Rusia a criticat aspru aceasta decizie, pe care a considerat-o o incalcare a valorilor ONU. Prin urmare, Consiliul se Securitate se va intruni sambata, la cererea lui Vladimir Puțin, scrie Reuters.

- Dezvaluiri incendiare ale fostului presedinte, Traian Basescu. Actualul senator a vorbit despre intalnirea cu un fost sef FBI, avuta pe vremea cand era sef al statului. Totul s-a intamplat in anul 2006. Basescu s-a vazut cu directorul de atunci al FBI, Robert Mueller. Atunci, Romania a cerut asistența…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat atacul asupra Siriei lansat de SUA, Marea Britanie si Franta drept „o agresiune” si a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU in timp ce liderul suprem al Iranului. Ayatollah Ali Khamenei, i-a numit criminali pe conducatorii celor trei tari, scrie…

- Israelul si Turcia si-au exprimat sprijinul sambata pentru atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, in timp ce Iranul, aliat al Damascului, le-a condamnat 'ferm', atragand atentia as...

- Purtatorul de cuvant al MAE rus Maria Zaharova afirma intr-o postare pe Facebook ca trebuie sa fii anormal sa ataci capitala Siriei exact cand existau sanse de pace, referindu-se la atacul lansat de SUA, Marea Britanie si Franta asupra unor tinte din Siria ca raspuns la atacul cu arme chimice lansat…

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat "lovituri de precizie" asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite DPA, citata de Agerpres.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…