Bascov. Tânăr de 18 ani, lovit pe trecerea de pietoni. A fost resuscitat și e în comă Din verificarile preliminare, efectuate de catre polițiști Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit ca, un barbat de 66 de ani, din Morarești, care conducea un autoturism pe DN 7, pe raza localitații Bascov, din direcția Valcea spre Pitești, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, a accidentat grav un tanar de 18 ani, din Cotmeana, care s-ar fi angajat in traversarea drumului pe marcajul pietonal. In urma efectuarii manevrelor de resuscitare, tanarul a fost transportat la spital in stare comatoasa. Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca nu… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

