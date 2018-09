Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose revine in jocurile mari din PSD și candideaza la șefia organizației PSD Braila. Astfel, Mihai Tudose ar putea deveni lider al unei puternice filiale PSD, ceea ce ii poate da fiori lui Liviu Dragnea.Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei…

- In cadrul programului de pregatire din intersezon, gruparea CSU Suceava a sustinut joi si vineri doua meciuri amicale in compania formatiei CSA Steaua Bucuresti. Ambele partide au avut loc in fieful „ros-albastrilor", care este Sala Sporturilor din Chiajna. In primul joc, stelistii s-au ...

- Noul showroom Badehaus este situat in Arad, pe Andrei Șaguna, nr. 38 și intampina aradenii cu doua zile de mega promoții. Puteți beneficia de reduceri fabuloase la articole tehnice și sanitare premium, doar vineri și sambata, pe 24 și 25 august 2018. De asemenea, programul in zilele de 24 și 25 august,…

- Finalele Campionatului national de stretball 3×3 vor avea loc multi ani de acum inainte la Targu Jiu. Reprezentantii Federatiei Romane de Baschet au fost multumiti de modul in care autoritatile s-au implicat in organizarea evenimentului si au promis ca vor ...

- Sala Sporturilor din Targu Jiu va putea fi inchiriata si pentru organizarea de evenimente cultural-artistice sau de alta natura, nu numai sportive. Directia Publica de Patrimoniu din cadrul Primariei Targu Jiu lucreaza la un regulament privind folosirea si inchirierea Salii ...

- Cele mai bune 24 echipe, 12 la masculin și 12 la feminin, participante la prima ediție a Ligii Naționale de Baschet 3×3 (2018), iși disputa supremația pe 4 și 5 August, in Targu Jiu. Organizatorii invita toți fanii celui mai nou și mai cool sport olimpic, Baschetul 3×3, sa…

- Turneul de calificare la Campionatul European de Baschet 3x3 care va fi gazduit in acest week-end de Constanța a debutat cu conferința de presa, astazi, la hotelul Ramada. Evenimentul se va desfașura in zilele de sambata și duminica, in piațeta Perla din Mamaia, iar in caz de vreme nefavorabila, meciurile…

- Deputatul USR Catalin Drula a anunta, joi, ca membrii Comisiei Transporturi din Camera Deputatilor au fost anuntati ca Guvernul renunta la pregatirea proiectului autostrazii Comarnic-Brasov cu Banca Mondiala, intentionand sa realizeze drumul in parteneriat public-privat, sub coordonarea lui Narcis Neaga.